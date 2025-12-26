На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Онищенко оценил возможность создания вакцины от ВИЧ

Онищенко: предпосылок для создания вакцины от ВИЧ в ближайшее время нет 
close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Предпосылки для создания вакцины от ВИЧ-инфекции в скором времени пока отсутствуют. Об этом в интервью ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, наука еще не так далеко шагнула, чтобы создать вакцину от ВИЧ. Эпидемиолог добавил, что верить в чудо нам никто не запрещает.

По словам Онищенко, благодаря лечению сегодня ВИЧ-инфицированные пациенты могут поддерживать достойный уровень жизни и рожать здоровых детей.

До этого заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что в мире ежегодно около 5 тыс. человек заболевают ВИЧ-инфекцией, каждый пятый из них – россиянин. Всего в стране за 40 лет наблюдения выявили порядка 1,75 млн заразившихся, это число продолжает расти – в том числе из-за нежелания россиян, имеющих подозрительные симптомы, проходить обследование.

Ранее россиянам рассказали, как можно заразиться ВИЧ.

