Депутат ГД заявил, что Белоруссия нужна Западу как плацдарм

Депутат Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Запад намерен использовать Белоруссию в качестве плацдарма, который будет использоваться против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в курсе таких планов.

По мнению депутата, прозападная сила «пытается сместить Лукашенко».

Калашников подчеркнул, что Россия и Белоруссия находятся в высоких союзнических отношениях в военной и военно-политической сфере.

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