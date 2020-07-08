Киев заявил о готовности обменять пленных с ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех»

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы подтвердила свою готовность к обмену пленными с непризнанными республиками ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Офиса президента страны.

«Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате «всех на всех», — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент Киев ожидает письменного подтверждения соглашения от республик.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц.

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