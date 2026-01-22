Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России

Германия высылает заместителя военного атташе российского посольства в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на свои источники.

По их данным, 22 января МИД ФРГ вызвал российского посла.

«На встрече с политическим директором министерства дипломату Кремля было сообщено, что заместитель военного атташе посольства должен немедленно покинуть Германию», — отмечается в материале.

Сотруднику посольства дали 72 часа на выезд их Германии.

По данным журнала, заместитель военного атташе работал на одну из российских спецслужб. Предполагается, что он длительное время курировал задержанную женщину, которую немецкие правоохранители обвинили в шпионаже.

Новость дополняется.