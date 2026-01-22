Размер шрифта
Мерц заявил о появлении «новой реальности»

Мерц: мир великих держав — это новая реальность
Axel Schmidt/Reuters

Мир великих держав — это «новая реальность», и это Европа уже поняла. Об этом написал канцлер канцер Германии Фридрих Мерц на своей странице в соцсети X.

«Мир великих держав — это новая реальность. Европа и Германия это поняли. Мы должны и будем соответствовать этому вызову. Мое правительство будет воплощать в жизнь амбициозную программу реформ, направленную на обеспечение безопасности, конкурентоспособности и европейского единства», — подчеркнул Мерц.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января Мерц позитивно оценил то, что США «серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике» и заявил, что «эта угроза сама по себе является явным выражением возобновившегося соперничества великих держав».

В ответ на слова Мерца первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что канцлеру Германии «везде мерещатся русские».

При этом в январе канцлер Мерц называл Россию «крупнейшим европейским соседом» и выражал надежду на то, что у Европы получится «достичь баланса» в отношениях с РФ.

Ранее в Германии заявили о провале попыток изолировать Россию.

