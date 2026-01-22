Россиянка перевела почти 100 тысяч рублей позвавшему ее на свидание «Киркорову»

Жительница Балаково потеряла почти 100 тыс. рублей, поверив в переписку с Филиппом Киркоровым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ГУ МВД России по Саратовской области.

Тридцатилетняя женщина обратилась в полицию, потеряв крупную денежную сумму. По ее словам, в ноябре в одном из мессенджеров ей якобы написал популярный российский певец.

Чтобы поверить в интерес со стороны знаменитости, женщине хватило лишь того, что никнейм собеседника совпадал с именем реального исполнителя. Около двух месяцев она поддерживала переписку с «Киркоровым», который восхищался собеседницей и даже предложил ей личную встречу.

Аферист также пообещал поужинать с женщиной в местном ресторане, если она оплатит ему дорогу в Балаково. Когда та перевела 98,5 тыс. рублей, собеседник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

