В Кремле прокомментировали дело Сафронова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это не тема для президента. Идет следствие», — заявил Песков.

По словам Пескова, в Кремле ознакомились с материалами, которые были опубликованы на этот счет.

«Не нужно путать общественный резонанс и резонанс в СМИ», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, может ли журналист пула передать информацию зарубежной разведке, Песков отметил, что работа президентского пула организуется таким образом, чтобы исключить нарушение закона о гостайне.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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