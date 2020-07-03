Путин заявил о грядущих изменениях в законодательной базе страны

Президент России Владимир Путин заявил, что после принятия поправок к Конституции России предстоит качественное изменение законодательства. Об этом он сказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Трансляцию ведет «Россия 24».

По его словам, настал момент серьезной масштабной работы в области законотворчества.

Он подчеркнул, что в результате законодательная база страны будет полностью соответствовать обновленной Конституции.

Затем российский лидер обратился к рабочей группе с просьбой рассказать об имеющихся в этой области предложениях и идеях.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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