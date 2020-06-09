Путин поддерживает Голубева на выборах губернатора Ростовской области
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Президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Василия Голубева на выборах губернатора Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе видеовстречи с главой государства Голубев напомнил, что его губернаторский срок истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на новый срок.
«Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов», — заявил Путин.
В ответ на это губернатор выразил благодарность президенту за поддержку.
Василий Голубев был наделен полномочиями губернатора Ростовской области в мае 2010 года. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.