Путин поддерживает Голубева на выборах губернатора Ростовской области

Президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Василия Голубева на выборах губернатора Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе видеовстречи с главой государства Голубев напомнил, что его губернаторский срок истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на новый срок.

«Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов», — заявил Путин.

В ответ на это губернатор выразил благодарность президенту за поддержку.

Василий Голубев был наделен полномочиями губернатора Ростовской области в мае 2010 года. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.