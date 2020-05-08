В парламенте Армении подрались депутаты

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящего блока «Мой шаг» и лидером оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что парламентарии подрались после оскорблений, произнесенных ими в адрес друг друга.

После произошедшего спикер парламента Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оскорбили Эрдогана: в парламенте Турции подрались депутаты

— Тимошенко повредила палец во время потасовки в Раде

— В Сербии парламентарии устроили потасовку из-за событий в Черногории