В парламенте Армении подрались депутаты
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В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящего блока «Мой шаг» и лидером оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что парламентарии подрались после оскорблений, произнесенных ими в адрес друг друга.
После произошедшего спикер парламента Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв.
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