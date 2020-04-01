Путин: когда есть хлеб, есть и уверенность

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Президент России Владимир Путин, говоря о работе сельхозотрасли, отметил, что когда есть хлеб, то есть и внутренняя уверенность, помогающая преодолеть временные сложности. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что внутреннее состояние граждан во многом зависит от того, как работает сельское хозяйство.

«Потому что когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же как практически и все другие страны мира», — сказал президент.

1 апреля российский лидер провел совещание с правительством в режиме видеоконференции.

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