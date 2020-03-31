Песков: Путин и Трамп обсуждали отправку самолета РФ в США с медоборудованием

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом в ходе недавнего телефонного разговора отправку в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Тема действительно затрагивалась. Говорилось о важности международного взаимодействия», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что переговоры по данной теме в прикладном плане продолжаются на рабочем уровне.

Во вторник, 31 марта, Трамп заявил, что Москва отправила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием.

По последним данным, в США выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли более 2,8 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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