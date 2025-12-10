«Все осознал и перечислил деньги на нужды армии»: блогера Никиту Ефремова осудили за донаты ФБК

Суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно за финансирование экстремистской деятельности. Молодой человек был задержан и теперь осужден за то, что в 2021–2022 годах отправил семь переводов ФБК*. По данным СМИ, общая сумма донатов составила семь тысяч рублей. Как сообщает Mash, в суде Ефремов заявил, что «все осознал и признает ошибки», а также «уже перечислил 150 тысяч рублей на нужды российской армии» и пообещал «делать такие пожертвования регулярно».

Суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года, сообщили в прокуратуре Московской области. 25-летний молодой человек был задержан в августе этого года в аэропорту Шереметьево по возвращении с отдыха в Турции.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)», — сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в августе 2021 года Ефремов подключил функцию ежемесячного автоматического списания средств и по февраль 2022 года осуществил семь безналичных переводов «для обеспечения деятельности организации и общественного движения, запрещенных на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Название запрещенной организации в пресс-релизе прокуратуры не указано, но, по данным РИА Новости, речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Как указывает «Коммерсантъ», общая сумма пожертвований составила семь тысяч рублей . Также Ефремову вменяли в вину участие в несанкционированных митингах в 2021 году, но этот пункт обвинения в приговор в итоге не вошел.

По информации Telegram-канала Mash, в суде Ефремов согласился со всеми обвинениями и раскаялся . Ранее блогер признавал вину частично, утверждал, что узнал о запретном статусе ФБК только во время следствия, и допускал, что подписку на донаты организации мог подключить в его телефоне кто-то из ближайшего окружения.

«По нашим данным, бизнесмен сказал, что все осознал и признает ошибки — в том числе в прежней симпатии к запрещенным организациям. Уже перечислил 150к [тысяч] рублей на нужды российской армии и пообещал делать такие пожертвования регулярно», — пишет Mash.

В итоге Ефремов получил минимально возможное наказание — по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ его могли лишить свободы на срок до восьми лет.

Чем известен Никита Ефремов

Никита Ефремов известен как блогер с совокупной аудиторией около 1 млн подписчиков, а также как основатель компании Nikita Efremov по продаже спортивной одежды и обуви.

Он родился в Москве в декабре 1999 года. В середине 2010-х годов начал свой бизнес с перепродажи кроссовок Yeezy, а позже основал бренд под собственным именем. Сейчас в сеть Nikita Efremov входят мультибрендовые магазины одежды и обуви в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае, а также премиальная химчистка NE Clean в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он ведет свой блог и YouTube-канал, в качестве спикера участвует в конференциях по бизнесу и личным брендам.

В 2023 году компанию Ефремова заподозрили в продаже контрафактной продукции. Как сообщал Telegram-канал Baza, некий Владимир Имжуков написал заявление в полицию и заявил, что в магазинах Nikita Efremov продается обувь без маркировки и необходимых документов. Покупатели затребовали у продавцов бумаги, им отказали, начался скандал, после чего на место прибыла полиция и ОБЭП. В московском магазине на Петровке прошли обыски с изъятием около пяти тысяч пар обуви.

Ефремова обвинили в продаже некачественной и поддельной продукции. Представители бренда и сам основатель опровергали эту информацию, называя ее «вбросом». После экспертизы, которая признала всю изъятую обувь оригинальной продукцией, МВД отказалось возбуждать уголовное дело, весь конфискованный товар вернули владельцу.

Telegram-канал «Осторожно новости» сообщал, что с начала 2025 года Никита Ефремов не является владельцем компании NIKITA EFREMOV и не входит в управленческий состав, хотя публично об этом не сообщалось. Блогер получает выплаты за использование его имени и время от времени снимает ролики в магазинах. Новые владельцы планировали провести ребрендинг, но эти планы пока остались неосуществленными.