«Если ОМОН приехал, значит драка будет». Как убийство фаната вызвало бунт у стен Кремля

Участники акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове собрались на Манежной площади, 11 декабря 2010 года

15 лет назад на Манежной площади в Москве вспыхнули массовые беспорядки

Четыре выстрела, один труп и тысячи разгневанных под стенами Кремля — 15 лет назад на Манежной площади прошли массовые протесты после убийства футбольного фаната Егора Свиридова. Люди вышли на улицу стихийно, вслед за призывами в соцсетях, чего на тот момент никто не ожидал. Народный «сход» закончился «фаерболами» в центре Москвы и побоищем с участием ОМОНа. «Газета.Ru» вспоминает, как выглядели последние крупные беспорядки в российской столице.

«Молчать было нельзя»

«Мы не могли не выйти, они [омоновцы] не могли не приехать», — так спустя несколько лет «Газете.Ru» объяснял столкновения на Манежной площади один из участников беспорядков, спортсмен Леонид Панин.

Спусковым крючком «Манежки» стала гибель 28-летнего москвича Егора Свиридова по прозвищу «Седой». Он болел за «Спартак» и был членом Union — «очень агрессивной «мясной» группировки», как характеризовали ее близкие к фанатскому движению. В начале декабря 2010-го компания Свидирова подралась ночью на улице с кавказцами. По версии следствия, конфликт без особых причин начали последние.

«Это, видимо, объясняется разницей в культурах поведения», — резюмировал в свое время столичный СК, цитату которого публиковал портал Pravo.ru.

В какой-то момент 26-летний Аслан Черкесов из Кабардино-Балкарии достал мощный травматический пистолет и выпустил почти всю обойму в противников. В Свиридова попали четыре пули. Смертельным оказался выстрел в голову. Его Черкесов произвел практически вплотную, когда противник уже был на земле.

В ту же ночь Черкесова и его товарищей задержали, в милиции оказались шесть человек. Однако всех, кроме стрелка, под утро отпустили. Именно это и вызвало протесты. Особенно на фоне слухов, что виновных легко отбила диаспора, чьи представители быстро появились у нужного отделения.

«Выглядело все ужасно: стояли менты, прямо на улице оправдывались перед дагестанцами, боялись их»,

— позже описывал один из полицейских.

Ситуацию подогрело и то, что это был не первый случай. Летом того же года трое чеченцев зарезали у московского метро другого фаната «Спартака», 23-летнего Юрия Волкова. Один из подозреваемых, 24-летний Магомед Сулейманов сам пришел в полицию с повинной и принес нож, которым убили Волкова, но следствие отпустило его под подписку о невыезде.

«Накипело. Это два подряд события, которые разделяет не такое большое время. Уже надо было выходить, потому что молчать было нельзя», — подчеркивали участники беспорядков на «Манежке».

На следующий день после гибели Свиридова, 7 декабря футбольные фанаты перекрыли маршем Ленинградское шоссе. Недовольные собрались у районной прокуратуры, чтобы не дать «спустить дело на тормозах». За организацией этого митинга, в отличие от дальнейших событий, открыто стояли объединения болельщиков, в том числе главный фан-клуб красно-белых «Фратрия».

В толпе сразу зазвучали националистические лозунги. Полиция повела себя мягко — собравшихся фактически не пытались разогнать, хотя пока их было намного меньше, чем придет на Манежную, всего около тысячи человек.

«По пути фанаты громили торговые палатки и ломали дорожные знаки. Бегущие за толпой омоновцы в мегафоны уговаривали толпу «успокоиться и разойтись»,

— передавала в тот день «Газета.Ru».

На митинг приехал сам командир ОМОНа Вячеслав Хаустов. Он ограничился тем, что «уговорил» лидеров движения увести людей с проезжей части.

«Я давно болею, но в первый раз вижу, чтобы милиция так уважительно себя вела с русскими молодыми людьми», — одобрительно реагировали фанаты.

Через несколько дней к болельщикам присоединились радикальные националисты, и вместо Ленинградского шоссе «русские молодые люди» вышли к Кремлю.

«В сотрудников милиции летят фаера и игрушки с елки»

Вокруг беспорядков на Манежной есть свои конспирологические теории, но большинство очевидцев сходится на том, что они возникли стихийно. Поводом послужили поминки Свиридова, назначенные на 11 декабря. Лидеры фанатов позже будут открещиваться от беспорядков и подчеркивать, что просили лишь принести цветы и спокойно поучаствовать в траурном мероприятии. Анонимные призывы идти на «Манежку» разлетелись во «ВКонтакте», на тот момент самой популярной соцсети России.

Субботним днем народ начал стягиваться в центр Москвы. Одетые в цвета любимых команд, фанаты вели себя так свободно, как сегодня трудно представить: пили пиво, скандировали речовки против «приезжих» и милиции вперемежку с гимном России и песней «Катюша», жгли файеры.

«Проблема была в том, что болельщиков никто и не собирался останавливать. Представители ГУВД Москвы заранее встречались с лидерами основных фанатских группировок и договорились, что все пройдет мирно. Поразительно, но в столичной милиции этому поверили», — отмечали присутствующие журналисты.

Накопившаяся агрессия требовала выхода. Под руку попали случайные «люди азиатской внешности». По одной версии, все началось со стрельбы по дворникам, убиравшим тут же снег. По другой, из толпы бросились бить проходивших мимо кавказских подростков, которые отмечали рядом день рождения. Последним пришлось прятаться под машиной скорой помощи, в которой не оказалось врачей.

«Я был свидетелем, с чего начались массовые беспорядки. Восемь-десять футбольных болельщиков напали на группу людей неславянской внешности и жестоко избили их. Сотрудники ОМОНа оттеснили нападавших, пострадавших отнесли к машине «скорой помощи».

Поскольку машина была закрыта…, омоновцы буквально своими телами закрывали пострадавших... в скорой не было ни водителя, ни врачей»,

— рассказывал бывший рядом телевизионный оператор.

«На Манежной площади избиения кавказцев происходили из-за всплеска эмоций. Русский человек обычно долго терпит, но пружина разгибается в конце концов», — объясняли сами «околофутболисты».

После этого вмешался ОМОН, начались задержания. Разгоряченные фанаты и «нацболы» (сторонники «Национал-большевистской партии» (организация запрещена в России)) оказали упорное сопротивление. Столкновения быстро распространились по площади, ситуация вышла из-под контроля.

«Группа крепких парней бросается на прорыв. Милиционеры не выдерживают и отвечают, мелькают дубинки… В сотрудников милиции летят фаера, куски льда, гранитные тумбы, куски железных ограждений, бутылки водки, игрушки с установленной здесь новогодней елки. Прямо под ногами громко хлопает пиротехника», — описывали происходящее журналисты, часть которых также попала «под раздачу», отделавшись сломанными камерами и ушибами.

Успокоить толпу безуспешно пытался тогдашний глава московского МВД Владимир Колокольцев (нынешний министр внутренних дел России). Уже в сумерках он с рупором вышел к протестующим и убеждал их, что правоохранители «делают все необходимое» для расследования убийства Свиридова.

«Мы точно так же живем в этом городе. Мы точно так же озабочены подобного рода преступлениями», — подчеркивал Колокольцев.

«Вы их [убийц] отпустили! Никого не посадили! Кто отпустил, что им будет, какая их фамилия?

Людей уже не вернешь. Сколько еще надо убить людей? Кто даст гарантии, что нас тоже не убьют?!»

— кричали в ответ фанаты.

В конце концов силовикам удалось очистить площадь, однако погромы перетекли в метро. Участники искали «нерусских» на ближайших станциях, заходили с «проверками» в вагоны поездов, били лампы на эскалаторах. Растерявшиеся сотрудники метрополитена практически не могли им помешать, пока ОМОН не переместился под землю.

«Мы свое дело сделали»

По счастливой случайности в тот день никто не погиб. Пострадали около 40 человек, несколько из них были госпитализированы. Задержали, по некоторым оценкам, более тысячи, но большинство заплатили штрафы или вообще были отпущены без каких-то последствий.

«Никто не понимал, кто конкретно за всем этим стоит, ведь никого из лидеров радикальных движений на площади не было», — признавали в правоохранительных органах.

Тем не менее, появились и так называемые узники Манежки — участники, получившие реальные сроки. Среди них были как малоизвестные фигуранты, так и видные националисты: Игорь Березнюк (получил пять с половиной лет), Кирилл Унчук (осужден на три года), Руслан Хубаев (по итоговому приговору получил три года и десять месяцев).

После «отсидки» некоторые из «узников» отмечали, что не жалеют об участии в беспорядках.

«Я не считаю, что я сделал что-то плохое. Столкновение с ОМОНом — это как удар молотом по наковальне…

Если ОМОН приехал, значит, драка будет почти 100%. Значит, кто-то неизбежно должен стать вперед. А кто пойдет вперед? Ну вот, я и иду вперед. Это не то что у меня запал какой-то, просто кто-то должен это делать, — объяснял «Газете.Ru» спортсмен Панин, выйдя на свободу. — Такие, как я, мы свое дело сделали».

На фоне протестов всех напавших на убитого Свиридова вновь задержали и осудили. Стрелявший в жертву Черкесов был приговорен к 20 годам колонии строго режима. Пятеро его подельников отправлены за решетку на пять лет за хулиганство и нанесение побоев. Сам Черкесов так и не признал свою вину. Он также подчеркивал, что не может нести ответственность за события на Манежной.

«Какое отношение я имею к Манежной площади?... Думаю, надо для начала узнать причину — кто зачинщик. Кто вообще вывел такие массы на Манежную площадь. Я вывел?» — комментировал осужденный.

В заключении он жаловался на пытки и издевательства в красноярской колонии. В декабре 2024-го Черкесова перевели отбывать оставшуюся часть наказания в Чечню.