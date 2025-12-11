В шести аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения в воздушных гаванях действовали в течение семи часов, с 01:14 по московскому времени. Их отменили в 08:12 по мск. Об уходе лайнеров на запасные аэродромы не сообщалось.

Помимо этого, аэропорт в Иванове возобновил отправку самолетов в 09:14 по мск.

До этого в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, запрет на отправку и прием лайнеров начал действовать в 08:08 по московскому времени. На данный момент воздушное пространство над городом до сих пор закрыто.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее «Аэрофлот» сообщил об изменениях в расписании из-за ограничений в Москве.