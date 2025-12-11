Сафонов двумя словами отреагировал на ничью «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своих соцсетях отреагировал на ничью в матче Лиги чемпионов против испанского «Атлетика».

«Сухой матч», — написал Сафонов.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Сафонов спас свою команду после удара со штрафного. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает третье место, набрав 13 очков. «Атлетик» идет на 28 строчке, имея в активе пять баллов.

Сафонов — второй номер «ПСЖ» после Луки Шевалье, который сейчас восстанавливается от травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

