Отражена массированная атака дронов на Москву. Военная операция, день 1387-й

Президент Польши Кароль Навроцкий не знал о планах правительства страны отправить ВСУ списанные истребители МиГ-29, сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач. Он напомнил, что Навроцкий сейчас является верховным главнокомандующим, а потому такие решения не могут приниматься без его одобрения. Тем не менее, кто-то «попытался отрезать президента от важной с точки зрения польского государства информации».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев: обломки беспилотника повредили линию электропередачи в Воронеже, без света остались две улицы.
Также в результате атаки дронов ВСУ оказались выбиты окна в одном частном и нескольких многоквартирных домах, в одном из них поврежден лифт. 80 человек эвакуированы, из них 13 находятся в пункте временного размещения. Всего вечером и ночью над городом уничтожили семь дронов и одну «скоростную воздушную цель». При падении обломков никто не пострадал.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в разговоре с агентством Belga назвал воровством попытки Еврокомиссии направить Украине замороженные российские активы:
«Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии конфликта. Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее».
Военнослужащие российской группировки войск «Юг» уничтожили минометный расчет, пикап и наземный роботехнический комплекс ВСУ на константиновском направлении в ДНР, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
🔴 Минобороны РФ: В ночь на 10 декабря российские военные средствами ПВО перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотника самолетного типа:
▪️ 118 — над Брянской областью;
▪️ 40 — над Калужской областью;
▪️ 40 — над Московским регионом;
▪️ 27 — над Тульской областью;
▪️ 19 — над Новгородской областью;
▪️ 11 — над Ярославской областью;
▪️ 10 — над Липецкой областью;
▪️ 6 — над Смоленской областью;
▪️ 5 — над Курской областью;
▪️ 5 — над Орловской областью;
▪️ 4 — над Воронежской областью;
▪️ 2 — над Рязанской областью.
Операторы беспилотников российской группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в пригороде Гуляйполя Запорожской области, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ. Уничтожены американский бронетранспортер М1117 и украинские военные.
В небе над Калужской областью уничтожены 40 украинских беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет самолеты, добавили в Росавиации.
Работа столичных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновлена. Ранее ее приостанавливали на фоне отражения атаки дронов ВСУ на Москву. Всего были отменены, задержаны и перенаправлены более сотни авиарейсов.