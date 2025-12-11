На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Отражена массированная атака дронов на Москву. Военная операция, день 1387-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1387-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
За ночь над российскими регионами уничтожены 287 беспилотников ВСУ. Отражена попытка массированной атаки дронов ВСУ на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Столичные аэропорты уже заработали после временного закрытия. Минобороны сообщило, что российскими войсками была сорвана ротация ВСУ в Гуляйполе, а под Константиновкой уничтожена техника. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
09:17

Президент Польши Кароль Навроцкий не знал о планах правительства страны отправить ВСУ списанные истребители МиГ-29, сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач. Он напомнил, что Навроцкий сейчас является верховным главнокомандующим, а потому такие решения не могут приниматься без его одобрения. Тем не менее, кто-то «попытался отрезать президента от важной с точки зрения польского государства информации».

09:05

Губернатор Воронежской области Александр Гусев: обломки беспилотника повредили линию электропередачи в Воронеже, без света остались две улицы.

Также в результате атаки дронов ВСУ оказались выбиты окна в одном частном и нескольких многоквартирных домах, в одном из них поврежден лифт. 80 человек эвакуированы, из них 13 находятся в пункте временного размещения. Всего вечером и ночью над городом уничтожили семь дронов и одну «скоростную воздушную цель». При падении обломков никто не пострадал.

08:54

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в разговоре с агентством Belga назвал воровством попытки Еврокомиссии направить Украине замороженные российские активы:

«Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии конфликта. Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее».

08:45

Военнослужащие российской группировки войск «Юг» уничтожили минометный расчет, пикап и наземный роботехнический комплекс ВСУ на константиновском направлении в ДНР, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

08:28

🔴 Минобороны РФ: В ночь на 10 декабря российские военные средствами ПВО перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотника самолетного типа:

▪️ 118 — над Брянской областью;
▪️ 40 — над Калужской областью;
▪️ 40 — над Московским регионом;
▪️ 27 — над Тульской областью;
▪️ 19 — над Новгородской областью;
▪️ 11 — над Ярославской областью;
▪️ 10 — над Липецкой областью;
▪️ 6 — над Смоленской областью;
▪️ 5 — над Курской областью;
▪️ 5 — над Орловской областью;
▪️ 4 — над Воронежской областью;
▪️ 2 — над Рязанской областью.

08:07

Операторы беспилотников российской группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в пригороде Гуляйполя Запорожской области, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ. Уничтожены американский бронетранспортер М1117 и украинские военные.

08:04

В небе над Калужской областью уничтожены 40 украинских беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет самолеты, добавили в Росавиации.

08:02

Работа столичных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновлена. Ранее ее приостанавливали на фоне отражения атаки дронов ВСУ на Москву. Всего были отменены, задержаны и перенаправлены более сотни авиарейсов.

08:00

🔴 За ночь средствами ПВО уничтожены 32 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, объявил Сергей Собянин.

