Трамп объяснил захват танкера у Венесуэлы

Трамп заявил, что для захвата танкера у берегов Венесуэлы были веские причины

Глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что для захвата танкера у берегов Венесуэлы были веские причины.

«Он был изъят по очень веской причине», — сказал президент США.

Трамп пообещал раскрыть подробности инцидента позднее.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что американские военные задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что не имеющее государственной принадлежности судно находилось в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов.

Bloomberg отметил, что такие действия со стороны США говорят о серьезной эскалации между двумя государствами. По мнению агентства, задержание танкера может существенно затруднить экспорт венесуэльской нефти, так как перевозчики будут опасаться совершать перевозки.

Позднее Венесуэла обвинила Вашингтон в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват ее нефтяного танкера.

Ранее Трамп заявил, что «дни президента Венесуэлы Мадуро сочтены».