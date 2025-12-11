Туристы сообщают, что в Турции перестали принимать доллары старого образца

Türkiye: туристы жалуются на отказы принимать старые купюры $50 и $100 в Турции

Туристы начали жаловаться на отказы принимать старые купюры номиналом $50 и $100 в Турции. Об этом пишет турецкая газета Türkiye.

«В обменных пунктах и банкоматах фиксируется рост числа жалоб на отказ принимать купюры номиналом 50 долларов, а также некоторые старые банкноты номиналом 100 долларов. Торговцы подчеркивают, что такая практика осложняет расчеты туристам и создает неудобства местным жителям», — говорится в публикации.

Авторы указывают, что подход к использованию старых купюр ужесточили из-за увеличения объема подделок. В результате купюры номиналом $50 и $100 либо перестали принимать, либо принимают по курсу на две-три турецких лиры ниже рыночного.

10 ноября профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в России становится все меньше вариантов обменять долларовые купюры старого образца.

Он обратил внимание, что из-за санкций российские банки не могут напрямую взаимодействовать с американскими, сдавая им купюры прошлых лет выпуска. Старые доллары труднее реализовать за рубежом. Кроме того, такие купюры чаще воспринимают как поддельные.

Ранее россиянам объяснили, сколько денег хранить в долларах.