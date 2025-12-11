Мужчина поджег дом с двумя людьми из-за обиды, что его не пустили в гости

Свердловчанин поджег дом и погубил человека, когда его не пустили в гости

Мужчина поджег дом с двумя людьми, обидевшись, что его не пустили в гости. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

За поджог дома 38-летний свердловчанин Павел Ленев получил 17 лет строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Инцидент произошел 17 мая в поселке Кедровка Березовского городского округа.

В тот день Ленев пил пиво в компании приятелей и договорился встретиться с одним из них в доме его знакомого. Однако Павла туда не пустили — мужчины просто не открыли гостю дверь, сделав вид, что их нет.

Тогда Ленев поджег плед у входной двери и, дождавшись, когда пламя разгорится, покинул место преступления. Хозяин дома не смог выбраться наружу.

В суде фигурант признался в содеянном, но заявил, что лишь хотел «напакостить». Однако обвинение доказало, что Павел понимал последствия, так как слышал, что в доме работает телевизор.

