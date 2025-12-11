Страны Евросоюза перевооружаются из-за провала политического курса по конфликту на Украине. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента направлено на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине», — написал Мема.

Он также заметил, что речь идет об обогащении «оружейного лобби».

До этого в Евросоюзе достигли соглашения по перенаправлению на оборону средств гражданского назначения из бюджета. В публикации отмечается, что председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения по инвестициям. Договоренности должны открыть для оборонной сферы существующие фонды Евросоюза, которые обычно используются в гражданских целях.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании европейского фонда SAFE в рамках программы «Безопасность для Европы», организованного для наращивания производства оружия.

Ранее «руки России» в зоне СВО стали длиннее.