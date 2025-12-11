Избитая в Москве инста-модель Тартанова временно потеряла память

Инста-модель Анжелика Тартанова, пострадавшая от тяжелого избиения, временно перестала узнавать родителей и своего 16-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушку готовят к переводу в реабилитационный центр, где будут продолжены лечение и восстановление памяти. Врачи отмечают, что воспоминания постепенно вернутся, однако точные сроки пока неизвестны.

В ходе лечения Анжелике провели две трепанации черепа. Послеоперационный период осложнился судорогами и галлюцинациями: пациентка снимала медицинские датчики, пыталась убежать и не реагировала на вопросы врачей.

Тартанова попала в больницу еще 23 ноября с тяжелым сотрясением мозга, кровоизлиянием и множественными гематомами. Женщина долго время считалась пропавшей. За 18 дней состояние пациентки удалось стабилизировать, после чего было принято решение продолжить лечение в специализированном центре.

По данным источников, возлюбленный девушки Дмитрий, который, как предполагается, причастен к избиению, находится в розыске. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

