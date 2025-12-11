В Калуге ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Запрет на отправку и прием лайнеров начал действовать в 08:08 по московскому времени. На данный момент воздушное пространство над городом до сих пор закрыто.

До этого ограничения на полеты ввели в московском аэропорту Шереметьево. Работа воздушной гавани была приостановлена на фоне налетов беспилотников на Москву.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее «Аэрофлот» сообщил об изменениях в расписании из-за ограничений в Москве.