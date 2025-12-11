На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили об исчезновении единства Европы в поддержке Киева

Пушков: единство ЕС по поводу Украины постепенно исчезает
true
true
true
close
NurPhoto/Getty Images

Единство Евросоюза по вопросу украинского кризиса постепенно исчезает, а президент Украины Владимир Зеленский не находит понимание «в немалой части Европы». Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Показное «незыблемое единство» Евросоюза в пользу продолжения войны, о котором так любят рассуждать в Брюсселе и в западных СМИ, сохраняется только в заявлениях фон дер Ляйен. На деле оно постепенно исчезает, подвергается все большей эрозии. Трещины в ЕС по поводу украинского кризиса уже видны невооруженным глазом», — подчеркнул член Совфеда.

Пушков отметил, что встреча Зеленского с премьером Италии Джорджа Мелони, состоявшаяся 9 декабря, оказалась неудачной. Также у переговоров России и США уже появились свои сторонники «среди руководителей ряда стран ЕС, не говоря уже о политической оппозиции в странах Западной Европы», написал он.

Пушков считает, что на европейских политиков влияют политика президента США Дональда Трампа и успехи российской армии на фронте, а также устойчивость российской экономики перед западными санкциями. Все эти факторы отрицать невозможно, подчеркнул он.

На встрече в Риме с Владимиром Зеленским Джорджа Мелони отметила, что президенту Украины, возможно «придется пойти на некоторые болезненные уступки» в мирном соглашении с Россией. Газета The Telegraph сообщала, что Украина может согласиться отдать занятую ВСУ часть Донбасса России, если Москва согласится на «взаимный» шаг.

Ранее Пушков заявил о «невиданном» кризисе в отношениях США и Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами