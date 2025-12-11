Аэропорт Иваново возобновил работу

В аэропорту Иваново сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту города Иваново (Южный) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Работа воздушной гавани приостановилась в ночь на 11 декабря.

Также сообщалось, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили прием и отправку рейсов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в США самолет совершил экстренную посадку на трассу и врезался в поток машин.