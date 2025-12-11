На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

15 лет погрому на Манежной площади

true
true
true
,

В декабре 2010 года на Манежной площади в Москве произошли массовые беспорядки: по разным оценкам, от 5 до 50 тысяч человек вышли на митинг в память об убитом болельщике «Спартака» Егоре Свиридове.

28-летний москвич погиб в драке 6 декабря: его компания повздорила с группой уроженцев Кавказа, в результате 26-летний Аслан Черкесов из Кабардино-Балкарии достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в Свиридова.

Нападавших тогда задержали, но вскоре всех, кроме самого Черкесова, отпустили. Это вызвало общественное недовольство. В соцсетях и форумах распространились призывы выходить «на Манежку» — и 11 декабря на площади собралась толпа из футбольных фанатов, националистически настроенной молодежи и случайных участников, привлеченных резонансной новостью.

Вскоре обстановка вышла из-под контроля: митингующие начали атаковать представителей нацменьшинств, которые случайно оказались в районе площади. Полицейские спасли жизнь нескольким гражданам с «неславянской» внешностью, в ожидании подкрепления буквально закрывая их собственными телами. В силовиков бросали петарды, дымовые шашки и снежки.

Разошлись митингующие лишь после обращения главы столичного ГУВД Владимира Колокольцева, пообещавшего провести расследование гибели Свиридова и наказать всех виновных. Но проблемы на этом не закончились — драки продолжились на «Театральной», «Охотном ряду» и «Университете».

По данным мэрии Москвы, в результате беспорядков пострадали 32 человека, семерым потребовалась госпитализация.

Что происходило на «Манежке» 15 лет назад — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами