15 лет погрому на Манежной площади

В декабре 2010 года на Манежной площади в Москве произошли массовые беспорядки: по разным оценкам, от 5 до 50 тысяч человек вышли на митинг в память об убитом болельщике «Спартака» Егоре Свиридове.

28-летний москвич погиб в драке 6 декабря: его компания повздорила с группой уроженцев Кавказа, в результате 26-летний Аслан Черкесов из Кабардино-Балкарии достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в Свиридова.

Нападавших тогда задержали, но вскоре всех, кроме самого Черкесова, отпустили. Это вызвало общественное недовольство. В соцсетях и форумах распространились призывы выходить «на Манежку» — и 11 декабря на площади собралась толпа из футбольных фанатов, националистически настроенной молодежи и случайных участников, привлеченных резонансной новостью.

Вскоре обстановка вышла из-под контроля: митингующие начали атаковать представителей нацменьшинств, которые случайно оказались в районе площади. Полицейские спасли жизнь нескольким гражданам с «неславянской» внешностью, в ожидании подкрепления буквально закрывая их собственными телами. В силовиков бросали петарды, дымовые шашки и снежки.

Разошлись митингующие лишь после обращения главы столичного ГУВД Владимира Колокольцева, пообещавшего провести расследование гибели Свиридова и наказать всех виновных. Но проблемы на этом не закончились — драки продолжились на «Театральной», «Охотном ряду» и «Университете».

По данным мэрии Москвы, в результате беспорядков пострадали 32 человека, семерым потребовалась госпитализация.

Что происходило на «Манежке» 15 лет назад — в галерее «Газеты.Ru».