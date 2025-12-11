Аналог Октоберфеста может появиться в России

Российские власти на фоне спада продаж пива и снижения его производства предлагают запустить специализированные пивные ярмарки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект закона, подготовленный Минпромторгом.

В ведомстве рассказали изданию, что рассматривают поддержку российской пивоваренной отрасли, в том числе через стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции. Там отметили, что инициативы находятся на стадии межведомственной проработки при сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями и бизнесом.

Участники рынка считают, что пивные фестивали помогут расширить каналы сезонного сбыта компаниям, выпускающим крафтовое пиво, и увеличить туристическую привлекательность регионов, где они будут проводиться.

В конце октября Росалкогольтабакконтроль сообщил, что розничные продажи пива в России по итогам трех кварталов 2025 года снизились на 16,9% в годовом выражении, до 462,363 миллиона декалитров.

