В Ачинске мужчина изрезал жену и ее знакомого и получил 19 лет колонии

В Красноярском крае мужчина получил 19 лет колонии за нападение на жену
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Ачинске вынесен приговор в отношении местного жителя, который напал с ножом на жену и ее знакомого, спасти раненых не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным следствия, нападение произошло 9 февраля. Обвиняемый приехал во двор дома, где проживала его супруга. Сначала он из ревности и проткнул колеса автомобиля, принадлежащего другу женщины.

На следующее утро ревнивец вернулся к дому жены, спрятался в подъезде и напал на вышедшего из ее квартиры приятеля. Он несколько раз ударил мужчину ножом, то попытался сбежать от нападавшего и выбежал на улицу. Обвиняемый спрятался за машинами на парковке и дождавшись, когда из дома выйдет супруга, напал и на нее, ударив женщину ножом в шею.

После совершенного преступления мужчина направился к себе домой, где попытался свести счеты с жизнью. Он был своевременно обнаружен родственниками, в больнице ему была оказана медицинская помощь. Пострадавших спасти не удалось.

Приговором суда жителю Ачинска назначено наказание в виде 19 лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее омского подростка отправили на 6,5 года в колонию за нападение на таксистку.

