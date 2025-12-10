На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Придется пойти на болезненные уступки»: премьер Италии «надавила» на Зеленского

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони

Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер Италии Джоржда Мелони на встрече в Риме «проводила моральное воздействие» на Владимира Зеленского и убеждала его, что Киеву придется пойти на «болезненные уступки» при урегулировании конфликта с Россией, передает Corriere della Sera. Украинская сторона при этом «отчетливо давила» в ответ, требуя финансирования и оружия. Но в Риме раньше уже намекали, что спонсировать закупки вооружений не будут: по словам главы итальянского МИД, «в ближайшие месяцы» оно может «больше не понадобиться».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на 90-минутной встрече в Риме 9 декабря заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его стране придется пойти на «болезненные уступки» при урегулировании конфликта с Россией, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, на встрече прослеживалось «отчетливо выраженное» давление Киева на Рим с требованием увеличить финансирование, поставить оружие и не соглашаться с мирным планом президента США Дональда Трампа.

«Со стороны нашего премьер-министра [Мелони] разговор также был откровенным, с посылом, который можно резюмировать так: «Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки», — отмечает газета.

В публикации подчеркивается, что на переговорах «не все прошло гладко и впервые с обеих сторон четко обозначились разногласия», а премьер Италии «проводила своего рода моральное воздействие на Зеленского». Причин у этого, по оценке Corriere della Sera, несколько. Во-первых, итальянские власти поддерживают желание США оперативно урегулировать российско-украинский конфликт. Во-вторых, подчиненные Мелони «не застрахованы от мнения, что Зеленский ослаблен расследованиями коррупции в его правительстве».

Сама же Мелони занимает двойственную позицию: с одной стороны, она поддерживает усилия Европы по поддержке Украины, с другой — «не желает даже немного дистанцироваться от жесткого тона, который Дональд Трамп навязывает текущим переговорам». Так, итальянский премьер заявляет о необходимости «справедливого и прочного» мирного плана, но «с учетом американского, а не европейского лидерства».

Зеленский в свою очередь, согласно публикации, на переговорах в Италии придерживался прямо противоположной позиции, прося Мелони повлиять на Трампа и добиться смягчения американской позиции по условиям мирного урегулирования.

«Оружие больше не понадобится»

В тот же день в резиденции итальянского правительства Палаццо-Киджи выступил глава МИД Украины Андрей Сибига. Как пишет Corriere della Sera, «он вежливо изложил своего рода список того, что Киев требует от Италии». Требования эти таковы:

  • оказание помощи по изъятию замороженных в Бельгии российских активов в пользу Украины;
  • «выход из неопределенности» по финансированию Италией программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предполагает закупку американского оружия для Украины;
  • выделение правительством Италии €15 млрд на европейскую программу SAFE с последующим использованием этих средств для военной поддержки Украины.

При этом ранее в Италии уже намекали, что покупать оружие для Украины не собираются. Так, в начале декабря министр иностранных дел страны Антонио Таяни назвал «преждевременными» разговоры о закупках Римом американского вооружения для Киева.

«Будем надеяться, что в ближайшие месяцы оружие больше не понадобится, потому что, если будет достигнуто соглашение и установлен режим прекращения огня, оружие будет не нужно, но нужно будет многое другое», — сказал тогда Таяни.

Агентство Bloomberg сочло заявление главы МИД «явным признак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию [по Украине] после того, как у него закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции».

В беседе с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин пояснил, что единого мнения по украинскому вопросу в Италии не сложилось: «есть группы, которые выступают за поддержку Украины, но есть и те, кто с этим не согласен».

«Поскольку переговоры [по мирному урегулированию] все еще продолжаются и на данный момент никакого окончательного решения нет, то европейским союзникам Киева надо думать, где брать деньги. В Евросоюзе не так все хорошо в экономическом плане сейчас, как несколько лет назад. Есть страны, которые могут себе позволить выделить лишние €10–15 млрд, а вот Италия не может», — заключил Топорнин.

