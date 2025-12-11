В правительстве России посчитали, что пальмовое масло безопасно для населения

Действующие на территории России правила по производству, перевозке, хранению и использованию пальмового масла обеспечивают поступление на рынок безопасной для взрослых и детей продукции. Об этом со ссылкой на ответ правительства РФ Госдуме сообщает газета «Ведомости».

В документе говорится, что отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) от 2019 года утверждает об отсутствии доказательств о рисках от пальмового масла для здоровья детей. Выводов о его вреде не содержится и в тематическом обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года.

Правительство отмечает, что для защиты населения в России разработан новый межгосударственный стандарт для пальмового масла, который вступает в действие в действие с 1 января будущего года. Кроме того, требованиями санитарно-эпидемиологических правил устанавливается запрет на использование пальмового масла во всех структурах, организующих питание детей. Также нельзя использовать растительные жиры в молочной продукции, в частности, в мороженном.

14 октября сообщалось, что в Госдуме подготовили проект обращения к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением ограничить использование пальмового масла при производстве продуктов. По мнению депутатов, на пальмовое масло следует ввести акцизы и повысить ставку таможенной пошлины.

16 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло во всех детских продуктах.

