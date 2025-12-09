Сколько семей переедут в Россию после блокировки Roblox?

Конечно, тоже прочитала у Екатерины Мизулиной, что половина российских детей готова эмигрировать из-за блокировки Roblox. Ну, по поводу желающих покинуть страну пятиклассников... знаете ли, я маленькая мечтала уехать в Петергоф, быть принцессой и жить во дворце. Ну «хоти», сказала мне бабушка. И я хотела молча, пока не выросла.

Лучше бы Екатерина Мизулина попробовала подсчитать, сколько родителей со всего мира готовы переехать в Россию после блокировки у нас Roblox. Вряд ли это единицы. Думаю, на планете сегодня есть несколько миллионов семей, которые мечтают, чтобы Roblox этот испарился со всей его экосредой и последователями.

В Wikipedia пишут, что в 2021 году люди провели на платформе 41 млрд человекочасов. Тогда как в 2019 году это было 14,5 млрд часов. Встречала разные оценки. В целом сейчас аналитики сходятся во мнении, что в год на Roblox просаживается около 450 млрд человекочасов, а общее время, которое пользователи провели за играми, то есть приключениями, на Roblox давно перевалило за один триллион часов. Сколько людей просадили свою жизнь там, сказать трудно: сегодня на платформе насчитывается от 8,6 до 10 млрд аккаунтов. Большинство из них — это дубли и боты. Реальная аудитория — 380 млн человек в месяц: это те, кто регулярно появляется на платформе.

Если разделить минимум триллион человекочасов на численность населения Земли, получим, что каждый человек на планете провел на Roblox 142 часа. Но в реальности там играли и регистрировались когда-либо миллионов 600–700. Следовательно, каждый из них провел за играми около 1500 часов жизни. Или два полных месяца. В месяц на Roblox сейчас проводят уже около 25 млрд человекочасов. То есть на каждого игрока получается 71 час игр. Трое суток из 30 календарных дней эти 380 млн человек сидят в игрушке.

И заметьте, речь только об играх. А ведь есть еще сопутствующая индустрия. Стримы игр. Обсуждения. Фан-сообщества. Блоги. Уже существуют телеканалы, на которые показывают игроков Roblox, их игры, соревнования. У нас дома имеется подписка на один из популярных провайдеров. Недавно я с изумлением обнаружила, что мой ребенок именно в телевизоре смотрит стримы с играми на Roblox. Она включает на кухне телевизор, рисует и параллельно смотрит каких-то неумных пареньков с неразвитой речью, которые играют на Roblox и что-то комментируют. Откуда взяться у них развитой речи, если все свободное время они проводят за играми: играют в них или выкладывают потом записанные стримы с комментариями? Даже 71 час в месяц — это 18 дней по четыре часа. Если ребенок столько играет, значит, он проводит на Roblox абсолютно все свободное от школы и минимума уроков время.

Запретом Roblox игромания, разумеется, не будет повержена. И без Roblox, и до Roblox у нас были беды.

Однако, как и в случае с TikTok, Roblox опасен тем, что вовлекает самых маленьких. В те же «Танки» дети не рубились с семи лет. И не относили туда деньги. Ведь в Roblox еще и деньги, оказывается, нужны. Прочитала сегодня: суммы средств, заблокированных на счетах российских игроков платформы, варьируются от десяти до 100 тыс. руб. Счастье-то какое, что мы до этого этапа не дошли, я даже не знала, что там еще и деньги дети спускают.

Представьте несчастную в прямом смысле семью, у которой ребенок 17 дней в месяц сидел на Roblox по четыре часа ежедневно и спустил на игру, скажем, сотню тысяч рублей!

Что мы можем сказать? Этот ребенок вряд ли нормально учился. Он наверняка медленно читает, у него нет интереса к жизни и окружающему миру, он не ходит в музеи, в театры, кататься на коньках, ему ничего не нужно, только игры. Он просто сидит и играет. И наверняка еще умудрялся смотреть чужие видеостримы. Если у такого ребеночка остается время, он сидит в TikTok, хотя, кажется, он уже теряет популярность.

Скажите мне, что из этих детей вырастет? Предугадать мы не можем, потому что примеров, когда бы дети реально сидели вообще без перерыва в играх, еще в мире не было: даже в самые темные, как нам казалось, времена PlayStation и Nintendo не было такой погруженности детей в видеоигры. Мы имеем поколения, которые растут в отрыве от культуры, образования, воспитания. Что-то они на уроке услышат, пока сидят без телефонов, но это несущественный вклад в развитие личности. Дома — истерики, шантаж, полное равнодушие к любым делам, развлечениям, просвещению: человек в восемь лет хочет играть и смотреть, как это делают другие.

Помимо просаживания жизни, у Roblox есть эффект, который не давала ранее ни одна другая популярная игра: на этой платформе много игр от самоучек, любителей, люди сами рисуют, озвучивают и чаще делают это очень плохо. Таким образом, дети торчат днями в играх, которые создают неумехи с такой же неразвитой речью, как и потребители их труда. То есть эти игры, не проходящие никакого минимального профессионального отбора, созданные обывателями на коленке, делают детей ощутимо хуже, потому что многие дети играют в примитив. Например, мне рассказывала подписчица, что ее сын полюбил игру, в которой едва прорисованный уродец бродит по полю с кактусами и собирает в мешочек газы, пущенные такой же уродливой лошадкой. Бегает лошадка, извините, пукает, игрок должен гоняться за ней и ловить газы. Ребенку девять лет, его мама пианист, папа — биолог, работает в музее. Родители в ужасе и не знают, что делать. Сын не хочет учиться, детей из семей их круга он стал называть скучными долбонатами натрия, ничего не учит, говорит, что знания ему не понадобятся, он будет разработчиком на Roblox. В ответ на аргумент, что для создания видеоигр надо хотя бы знать математику и уметь рисовать, приводит пример игр для детей, чьи создатели явно не учили математику и не учились рисовать.

И что таким семьям делать? Вы не забыли, что сейчас идет волна закрытия рехабов, а в них значительная часть «арестантов» — игроманы? Родители сдают туда детей, потому что никак иначе справиться не могут.

Мы получили универсальный пожиратель времени, который реально способен обнулить стартовые позиции целого поколения человечества: эти люди вырастут никем и ничем, проторчав на платформе. Причем коварство Roblox в том, что не просто одна какая-то предприимчивая фирма выдумала, как заставить людей просиживать свою жизнь в кресле, — платформа предоставляет любому желающему возможность испытать себя в деле создания все новых пожирателей времени. Сегодня на Roblox — более ста тысяч игр, большинство из которых — это примитивные сюжеты, созданные самими детьми. И множество детей верят, что им для жизни не нужно ничего — подрастут и тоже сделают игру.

Сдается мне, в мире действительно есть миллионы родителей, которые мечтают, чтобы и Roblox, и другие подобные проекты в их стране заблокировали навсегда.

Дети, видите ли, из России без Roblox эмигрировать хотят. Меня еще удивили слова Екатерины Мизулиной о том, что эти дети якобы настоящие патриоты и еще недавно ходили с российским флагом. Не знаю, я видела детей, застрявших в Roblox, они вообще никуда не ходили, никаких политических воззрений не имели и иметь не могли — у них для осознания Родины времени нет, не все из них флаг России вообще правильно нарисуют. Какой уж там поднимать его?

Ерунда это все. И кричат те, у кого детей 8+ нет. У меня такой ребенок есть. Претензий к блокировке Roblox я не имею.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.