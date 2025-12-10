11 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 декабря в России отмечают День Андреевского флага, на кораблях Военно-морского флота проходят торжественные церемонии поднятия стяга. В мире празднуют Международный день гор и День танго. А по народному календарю — Сойкин день, считалось, что появление птицы сегодня принесет удачу. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 декабря

День Андреевского флага в России

Когда именно на кораблях российского флота стали поднимать Андреевский флаг, точно неизвестно. Произошло это, предположительно, при Петре I, 11 декабря 1699 года. Однако царский указ по этому поводу до сих пор не найден, поэтому мнения историков расходятся.

Андреевский флаг развевался на мачтах военных кораблей Российской империи до 1917 года, затем его сменил красный флаг. Исторический символ вернулся в 1991 году, после распада СССР. Позже, в 2010-х годах, возникла традиция празднования Дня Андреевского флага: на кораблях ВМФ России проходят торжественные построения с церемонией поднятия флага, а также возложение венков и цветов к мемориалам.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

11 декабря в России вспоминают события 1994 года, когда российские войска пересекли административную границу Чеченской Республики во исполнение указа президента Бориса Ельцина. Так началась первая чеченская война. Тогда россияне не предполагали, что вооруженный конфликт на Северном Кавказе растянется на годы и унесет жизни тысяч военнослужащих. Ежегодно 11 декабря проходят памятные мероприятия в честь тех, кто исполнял свой воинский долг в горячей точке.

close Мемориальный комплекс в память о павших в боях воинах-интернационалистах «Черный тюльпан» в Екатеринбурге Павел Лисицын/РИА Новости

Международный день гор

Горы занимают четвертую часть суши Земли. Они играют важную роль в обеспечении планеты пресной водой и энергией. А еще горные системы — это открытый заповедник с огромным количеством редких растений и животных.

Исследование гор началось много веков назад, но до сих пор они вызывают интерес у картографов, геологов и альпинистов. В 1992 году тему развития горных районов включили в повестку дня на Конференции ООН по окружающей среде. А через десять лет Генеральная Ассамблея ООН объявила 11 декабря Международным днем гор.

За последние десятилетия научный интерес к горным системам существенно возрос. Также получил развитие горный туризм, который в доле мирового туризма занимает, по разным оценкам, 15–20%. Благодаря современным технологиям подъем на вершины стал более доступным.

Международный день танго

Праздник отмечают в день рождения Карлоса Гарделя, короля танго из Аргентины, жившего в конце XIX — начале ХХ века. Ему удалось прославить этот танец на весь мир. За пределами родной страны Гардель больше известен как композитор, создавший песню «Por una cabeza» — под этот трек в фильме «Запах женщины» Аль Пачино танцует с Габриэль Анвар.

Танго по сей день остается одним из самых популярных танцев, в его основе — импровизация. За несколько минут танцоры могут рассказать историю конфликта и пламенного примирения. Известно, что танец был запрещен в некоторых странах.

close LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Международный день борьбы с бронхиальной астмой

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 339 млн жителей планеты страдают бронхиальной астмой. Это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей проявляется в виде приступов удушья, кашля, хрипа, сдавленности. С 1980-х годов в мире наблюдается рост заболеваемости, одна из главных причин этого — загрязнение окружающей среды.

Впервые Международный день борьбы с бронхиальной астмой отмечался в 1998 году по инициативе ВОЗ. С тех пор ежегодно 11 декабря ученые и врачи разных стран обмениваются информацией о новых методах лечения на симпозиумах и конференциях, а медицинские организации проводят для пациентов акции, посвященные профилактике и лечению астмы.

Интересно, что эту болезнь удалось «популяризировать» через культуру: во многих фильмах и сериалах показывают проблемы людей, страдающих бронхиальной астмой. Это помогает астматикам принять свой диагноз, а здоровым людям — не пропустить первые тревожные «звоночки».

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 декабря в других странах

Национальный день стретчинга — США. Эта дата появилась благодаря американцу Джордану Голду: однажды он обратил внимание на то, что его дедушка вследствие диабета мало двигается. Специально для родственника Джордан придумал особый метод растяжки мышц Stretch Zone. Он запатентовал его в 2004 году. При такой растяжке используются эластичные ремни или резинки для мягкого вытяжения мышц.

День инженера — Бразилия. 11 декабря 1933 года в стране был принят закон, регламентирующий деятельность инженеров, архитекторов, геодезистов. С тех пор дата считается праздником представителей этой профессии.

День республики — Буркина-Фасо. Один из двух главных праздников в стране отмечается в честь провозглашения в 1958 году автономной республики. В 1984 году она получила свое современное название — Буркина-Фасо, что в переводе означает «земля достойных людей». 11 декабря в стране проходит праздничный парад, фестиваль ремесел, концерты.

Религиозные праздники 11 декабря

День памяти священномученика Серафима Петроградского

Православные верующие сегодня вспоминают священномученика и митрополита Серафима Петроградского, расстрелянного 11 декабря 1937 года. Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился 9 июня 1856 года. Он был зачислен в Преображенский полк, дослужился до звания полковника, а в 37 лет ушел в отставку.

Чичагов переехал в Москву и был рукоположен в сан священника. Служил в разных храмах Москвы, а после смерти жены принял постриг с именем Серафим. Известно, что написанная им летопись Серафимо-Дивеевского монастыря способствовала канонизации Серафима Саровского.

В годы Первой мировой войны архимандрит Серафим помогал беженцам, участвовал в создании госпиталей, собирал пожертвования для раненых. В 1921 году судебная тройка ВЧК заключила его в концлагерь по обвинению в деятельности «против русских трудящихся масс», но спустя год он был освобожден. С 1933 года жил в Москве, занимался иконописью, сочинял церковную музыку. В 1937-м его арестовали и приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на полигоне НКВД в подмосковном поселке Бутово. В 1997 году митрополит Серафим был причислен к лику святых как новомученик.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

11 декабря Русская православная церковь вспоминает: • пресвященномученика Стефана Нового;

• мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен;

• святителя Феодора, архиепископа Ростовского;

• мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих.

Народные праздники и приметы 11 декабря

Сойкин день, или Сойка-вещунья

Народный праздник назвали в честь сойки — птицы с ярким оперением, которая считалась символом удачи. Наши предки верили, что если 11 декабря сойка прилетела к дому и начала петь, то это хороший знак. Крестьяне выходили на улицу и шли за сойкой, веря, что она приведет к удаче и счастью. Обижать птиц было нельзя, иначе в дом придет беда.

В этот день было принято печь небольшие булочки в форме птиц. А еще — гадать на будущее. Следовало подойти к колодцу и прислушаться: всплеск воды предвещал богатство, тишина — трудности. Также было популярно гадание на монетах: стопку монет бросали в сугроб и доставали по очереди. Если первой под руку попалась монета крупного номинала, ждали обогащения. Мелкая монетка сулила неудачу в делах.

Приметы

На Сойкин день нельзя убираться — можно вымести из дома благополучие.

Морозы и сухая погода предвещают жаркое лето.

Резкое потепление — к скорым морозам.

Какие исторические события произошли 11 декабря

1802 год — издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге.



— издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге. 1941 год — Германия и Италия объявили войну США.



— Германия и Италия объявили войну США. 1946 год — при ООН основана международная организация ЮНИСЕФ в целях оказания помощи детям по всему миру.



— при ООН основана международная организация ЮНИСЕФ в целях оказания помощи детям по всему миру. 1972 год — американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт совершили последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность.



— американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт совершили последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность. 1981 год — состоялся последний бой в карьере боксера Мухаммеда Али.



— состоялся последний бой в карьере боксера Мухаммеда Али. 1994 год — в России началась чеченская война.

close Российские бронетранспортеры двигаются в колонне в сторону Грозного, 12 декабря 1994 года Alexander Zemlianichenko/AP

2001 год — Китай стал членом Всемирной торговой организации.



— Китай стал членом Всемирной торговой организации. 2009 год — вышла популярная игра Angry Birds.

Дни рождения и юбилеи 11 декабря

В 1803 году родился Гектор Берлиоз — французский композитор и дирижер.



— французский композитор и дирижер. В 1843 году родился Роберт Кох — немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, который первым выделил культуру бактерий сибирской язвы и открыл возбудителя туберкулеза.

В 1856 году родился Георгий Плеханов — философ, пропагандист марксизма.



— философ, пропагандист марксизма. В 1882 году родился Макс Борн — физик, математик, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии.



— физик, математик, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии. В 1913 году родился Жан Маре — французский актер театра и кино, писатель, художник. Часто играл в кино благородных героев. Одна из знаковых ролей — Эдмон Дантес в фильме «Граф Монте-Кристо».



— французский актер театра и кино, писатель, художник. Часто играл в кино благородных героев. Одна из знаковых ролей — Эдмон Дантес в фильме «Граф Монте-Кристо». В 1918 году родился Александр Солженицын — русский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии.

close Александр Солженицын, 1994 год А. Натрускин/РИА Новости

В 1922 году родился Николай Озеров — спортивный комментатор, актер, народный артист РСФСР.



— спортивный комментатор, актер, народный артист РСФСР. В 1929 году родился Михаил Светин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ, знаменитый многочисленными ролями в кино («Чародеи», «Не может быть!», «Любимая женщина механика Гаврилова»).



— советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ, знаменитый многочисленными ролями в кино («Чародеи», «Не может быть!», «Любимая женщина механика Гаврилова»). В 1931 году родился Ошо (настоящее имя Чандра Мохан Джеин) — индийский религиозный деятель.



(настоящее имя Чандра Мохан Джеин) — индийский религиозный деятель. В 1970 году родился Михей — российский певец, рэп-исполнитель.

Кто отмечает день рождения

81 год исполняется Джанни Моранди — итальянскому певцу и музыканту, победителю фестиваля в Сан-Ремо.



— итальянскому певцу и музыканту, победителю фестиваля в Сан-Ремо. 76 лет исполняется Борису Щербакову — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.



— советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ. 72 года исполняется Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) — певцу и музыканту, лидеру группы «Машина времени».

close Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) Максим Блинов/РИА Новости