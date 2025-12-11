На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропортах Москвы и области задержали часть рейсов «Победы»

«Победа»: часть рейсов отменены или задержаны из-за ограничений в Москве
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Часть рейсов «Победы» отменена иди задержана из-за ограничений в Москве и области. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны и отменены», — говорится в сообщении.

Пассажирам посоветовали проверять статусы рейсов одним из способов — через бота авиакомпании, на сайте аэропорта вылета, по электронной почте, указанной при бронировании или в SMS по контактному номеру телефона, указанному при бронировании.

Также авиакомпания «Уральские авиалинии» корректирует расписание полетов из-за ограничений в аэропортах на прием и выпуск самолетов.

Пресс-служба авиаперевозчика подчеркнула, что причиной стали ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла — Домодедово и Жуковский.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников на подлете к Москве.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

