«Не в ту дверь зашли»: Коломойский заявил о покушении на «кошелька Зеленского» Миндича

Арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский утверждает, что на обвиняемого в коррупции Тимура Миндича совершили покушение в Израиле. По его словам, преступники «перепутали дом» и были арестованы, но «тяжело ранили домработницу». При этом в украинском посольстве в Израиле и в полиции еврейского государства подтвердить слова бизнесмена не смогли, а источник в окружении Миндича заявил, что его жизни ничто не угрожает. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на предпринимателя и фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича, которого СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, якобы было совершенно покушение в Израиле. Его слова приводят украинские издания «Общественное» и УНИАН.

«Покушение на него (Тимура Миндича. — «Газета.Ru») было 28-го числа [ноября] в Израиле. Попытка не состоялась, преступники арестованы. Слава богу, что не произошло хуже. Тяжело ранили домработницу, но она выжила», — сказал он во время заседания суда по апелляции на его меру пресечения (олигарх уже два года находится в СИЗО, против него выдвинуты обвинения в мошенничестве, отмывании средств и попытке организации покушения. — «Газета.Ru»).

По словам олигарха, злоумышленники «перепутали соседние дома» и проникли «в соседнее хозяйственное [здание]».

«Не в ту дверь зашли. Ледяное молчание в Израиле», — добавил бизнесмен.

Коломойский больше не привел никаких деталей предполагаемого покушения, но обещал рассказать новые «подробности» во время судебных заседаний 11 и 12 декабря.

При этом в посольстве Украины в Израиле заявили СМИ, что у них «отсутствует информация» о покушении на Миндича, передает украинское издание «Страна.ua». А источник в окружении бизнесмена опроверг изданию слова Коломойского, заявив, что жизни Миндича ничего не угрожает . Кроме того, представитель пресс-службы полиции Израиля Михаил Зингерман сообщил РИА Новости, что у правоохранителей «нет подтверждений» заявлению Коломойского.

6 декабря телеканал ТСН сообщал, что Коломойский позвал журналистов на судебное заседание 8 декабря, обещая сделать «громкое заявление». Однако в тот день олигарха не доставили в зал суда. Причиной, как сообщала «Страна.ua», стала поломка транспорта конвойной службы.

Впоследствии адвокаты олигарха заявили, что Коломойского не доставляют в суд на протяжении четырех недель. Защитники связали это с тем, что на одном из заседаний их подзащитный публично прокомментировал обвинения фигурантам коррупционного дела «Мидас». Так, олигарх назвал президента Украины «генералиссимусом Наполеоном IV» и заявил, что «скоро его не будет, этого «Наполеона». На следующем заседании Коломойский также рассказал, что за Миндичем стояли другие люди, способные, в отличие от него самого, разработать и реализовать коррупционную схему.

«Он идиот, ну то что ему приписывают — он никакой не главарь мафии. Он чистый черт», — отметил олигарх, заявив, что Миндича подставили люди более высокого уровня.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу созданной Зеленским студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. Однако сотрудники ведомства не застали предпринимателя дома. Как сообщала «Украинская правда», Миндич пересек границу Украины и Польши в ночь перед обысками . Позже СМИ сообщили, что он выехал в Израиль.

НАБУ называет бизнесмена организатором коррупционной схемы вокруг госконцерна «Энергоатом», являющегося оператором украинских АЭС. 19 ноября Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям, включая создание преступной организации и отмывание средств.

По делу уже арестовали исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова и экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка. Коррупционный скандал также привел к увольнению министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Помимо этого, в деле всплыли имена экс-главы минобороны Украины, а ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, а также самого Владимира Зеленского и его супруги Елены.

28 ноября обыски прошли и у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что причиной проведения следственных мероприятия могло стать участие чиновника в «схемах Миндича». Парламентарий Ярослав Железняк ранее заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» как «Али-Баба».

Вечером того же дня Зеленский отправил главу своего офиса в отставку.