На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гендиректор объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ не может определить виновного в ударах по ЗАЭС
true
true
true
close
Albert Otti/Global Look Press

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС (атомной электростанции) из-за невозможности независимой оценки, заявил в интервью РИА Новости гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Он упомянул, что за это агентство критикуют Москва и Киев. У МАГАТЭ была бы возможность делать выводы об ударах, если бы его аудиторы и инспекторы могли давать полностью независимые оценки, отбирать и анализировать пробы окружающей среды, изучать обломки и другие материалы. По словам Гросси, сейчас это невозможно.

«Мы ... не всегда можем оперативно все осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены», — пояснил глава агентства.

Он подчеркнул, что в случае полностью независимой инспекции не воздерживался бы от указания на виновника ударов.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами