Стало известно, сколько тонн нефти потерял Казахстан из-за атаки Украины на КТК

Минэнерго: потери в нефтедобыче Казахстана после атаки на КТК достигли 480 тыс. тонн

Потери Казахстана в области нефтедобычи после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составили 480 тыс. тонн. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. передает ТАСС.

По его словам, атака не помешает выполнить план по добыче, намеченный на 2025 год.

Аккенженов добавил, что выносное причальное устройство КТК из-за атаки БПЛА получило пробоину. Министр назвал повреждения значительными и призвал оценить вероятность его восстановления.

«Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной», — заявил он.

До этого Казахстан согласовал переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в КНР.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было.

Ранее в Кремле назвали вопиющим случаем атаку на объекты КТК.