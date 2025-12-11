В России оценили влияние «эффекта Долиной» на аренду квартир

В 2026 году цены на аренду квартир в России повысятся на 5–10% по сравнению с 2025 годом. «Эффект Долиной» подстегнет спрос населения на съемное жилье, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его прогнозу, для крупных городов-миллионников (без учета Москвы и Петербурга), к началу 2026 года средняя стоимость аренды составит:

• однокомнатные квартиры — 28–35 тыс. рублей в месяц;

• двухкомнатные — 38–50 тыс. рублей;

• трехкомнатные — 50–65 тыс. рублей.

Он добавил, что в Москве аналогичные форматы обходятся примерно в 2–2,5 раза дороже.

«Отдельный фактор давления — так называемый «эффект Долиной», возникший после резонансного случая Полины Лурье, потерявшей и деньги, и купленную квартиру. Несмотря на то что история напрямую связана со вторичным рынком, она косвенно подталкивает спрос на аренду: часть потенциальных покупателей предпочитают переждать, опасаясь юридических рисков при сделках. В январе–феврале 2026 года многие покупатели вторички могут перенести решение о покупке еще на год — до прояснения законодательных гарантий или снижения эмоционального фона вокруг подобных кейсов», — отметил Трепольский.

По его словам, такая тенденция приведет к росту спроса на качественные арендные объекты: платежеспособная аудитория, временно отказавшаяся от покупки, удерживает ставки на высоком уровне. Сезонной коррекции в феврале ждать не стоит, предупредил финансист. Он пояснил, что страх потерять капитал при покупке заставляет людей переплачивать за аренду, воспринимая ее как более безопасный временный вариант.

