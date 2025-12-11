Агентство Ura.ru временно приостанавливает работу

Редакция уральского информационного агентства Ura.ru приостановила работу на 72 часа. Как рассказал ТАСС новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (юрлицо Ura. ru. — прим.ред.) Андрей Ткаченко, пауза в работе продлится до 10:00 14 декабря.

По его словам, такое решение было принято из-за угрозы негативного воздействия уволенных сотрудников, находящихся за границей.

«<...> мы приостанавливаем для того, чтобы избежать провокаций со стороны ныне уволенных сотрудников, которые находятся за границей и, к сожалению, могут воспользоваться интерфейсом удаленно и опубликовать информацию не в интересах государства и не в интересах собственника издания», — отметил Ткаченко.

Он также рассказал, что уволены главный редактор Диана Козлова, а также глава редколлегии Михаил Вьюгин, который, по информации Ткаченко, уже полгода живет за пределами России.

В июне редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали сначала на два месяца по обвинению в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде – бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову. Затем суд продлил ему арест на полгода. Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией.

Ранее агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka.