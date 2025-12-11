На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Универа» о требованиях к мужчинам: «Альфонсов я не рассматриваю»

Актриса Наталья Рудова заявила, что хочет обеспеченного партнера
true
true
true
close
rudovanata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Рудова в беседе с Super призналась, что сейчас одинока.

Рудова также раскрыла свои требования к мужчинам. Как подчеркнула актриса, для нее важно, чтобы партнер был обеспеченным и зарабатывал минимум как она. А максимум артистке хочется, чтобы возлюбленный получал больше нее, чтобы чувствовать себя уверенно.

«Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю, я самодостаточная личность, я себя люблю», — отметила актриса.

В январе 2024-го Рудова сообщила, что верит в любовь с первого взгляда. Отвечая на вопрос журналистов о том, как долго живет любовь, Рудова напомнила, что на Земле ничто не вечно. По мнению звезды «Универа», людям не стоит забивать себе голову такими вопросами, лучше просто наслаждаться счастливыми моментами с возлюбленным.

В том же месяце Рудова призналась, что получает сообщения от женатых звезд. Она заявила, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится». По словам артистки, ей пишут как женатые знаменитости, так и известные холостяки.

Ранее Наталья Рудова раскрыла, когда в последний раз влюблялась.

