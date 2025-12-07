Как полюбить чужого ребенка

Если вы в браке, то с вероятностью один к трем вы живете в смешанной семье. Быть может, даже не зная, что это такое, может, вообще не задумываясь о статусе своей ячейки общества.

Вы не одни — о смешанных (или сводных, а если по-английски, то stepfamilies) семьях в России почти не говорят, несмотря на то, что их очень и очень много. Да и точное количество таких браков посчитать очень сложно — статистику можно подбить только по косвенным признакам.

О чем вообще речь, спросите вы. А речь о союзах, в которых есть дети от предыдущих браков. Казалось бы, какая проза жизни, о чем тут можно рассуждать да размышлять? Ну есть и есть, и что?

Но сейчас те, кто в таких семьях живут в роли родителя или воспитывались в роли ребенка, согласно кивают по ту сторону экрана, зуб даю. Да, ребята, вы понимаете, о чем я: как это чертовски сложно, гораздо сложнее, чем жизнь в первичном союзе. И дело не в том, что разведенной женщине с детьми трудно найти нового спутника жизни — в конце концов, мы переросли унизительную риторику о разведенках с прицепом и точно знаем, что сыновья и дочери, родившиеся в других отношениях, для новых отношений не помеха. Или?..

Итак, каждые третьи официально оформленные отношения — это повторный брак, причем в восьми из десяти таких браков уже есть дети. И каждый седьмой такой союз с «чужими» отпрысками обречен на развод.

Винить детей? Нет и еще раз нет. Винить родителя, решившегося на построение своей личной жизни в попытке вновь обрести счастье? Бред. Винить сводного родителя — отчима или мачеху — мол, недостаточно хотел, старался, пытался? Тоже странно, ведь человек знал, что будет жить с готовеньким чадом, которого не сам рожал.

Словом, никто не виноват, но сводная семья — тот тип любовной лодки, который разбивается о быт первым.

Я знаю, о чем говорю, поскольку была на месте капитана такой лодки, а еще не раз и не два наблюдала за своими близкими подругами — коллегами по этому непростому путешествию. Разные судьбы, разный возраст детей, разные комбинации и типы семей (у кого-то есть общие дети, у кого-то нет; у кого-то за пределами нового брака остался ребенок от предыдущего, и дети обретают статус сводных сестер и братьев — или не общаются и не обретают…). И кое-что общее.

Все упирается в любовь, конечно же. Давайте сейчас снимем белые пальто, посмотрим друг другу в глаза и честно признаемся: и своего родного ребенка, того, кого ты рожала в муках долгие часы, кого ты брал пищащим комочком на руки, с кем ты прошел первые колики, зубы, первые разбитые коленки, драки, двойки — и вот этого самого близкого тебе человека очень непросто любить. Так, чтобы принимать, понимать, вставать на его место, не пытаться перекроить его под себя, не калечить его своими требованиями и амбициями. А уж когда ты живешь бок о бок с неродным ребенком, даже если это ребенок самой любимой твоей женщины или самого лучшего в мире мужчины — это невероятная, адская пахота изо дня в день.

Скажем прямо: дети раздражают, а когда ты в стрессе, в дефиците времени, они раздражают ужасающе.

Они ноют, хотят внимания, канючат, не слушаются, балуются, страдают в бесконечных возрастных кризисах, и тебе нужно это вывозить. Своих-то родненьких ты тянешь вопреки всему и из последних сил, а тут условно чужой ребенок. Хороший, спокойный и послушный, но все равно отчаянно требующий душевных вложений. Ты к нему не привык (особенно если у тебя есть свои спиногрызы), ты сравниваешь его с тем, что знаешь про своих детей, находишь различия и отчего-то бесишься, недовольно ворчишь, раздражаешься по пустякам. Конечно, твой партнер замечает это, справедливо негодует, и коса находит на камень: твоя не-любовь сталкивается с партнерским ответом, например, гиперопекой ребенка или агрессией в твой адрес.

Обычно не-любовь — это мужская проблема (простите, мужики, ничего личного, никакого сексизма!): материнское чувство чаще всего рождается в непрекращающейся заботе о младенце, в недосыпе, в социальной депривации — и женщина с самых первых дней понимает, каким трудом формируется всепринимающая любовь к ребенку. Каждый день мы узнаем этого нового человека, видим его разным, всяким, и постепенно — далеко не сразу после рождения самого отпрыска — рождаем ту самую материнскую безусловную любовь, о которой все говорят.

У отцов все иначе: их любовь — это всегда любовь за что-то конкретное, а не вопреки всему. И если мамы любят без условий, то у пап этих условий четкий список — даже по отношению к родным сыновьям и дочкам. А уж сводные дети часто задыхаются от требований нового члена их семьи — и, конечно, отвечают в доступном им ключе. Здесь и капризы, и истерики, и игнорирование правил и норм поведения, и бойкот родителям, и асоциальное поведение… Словом, полный набор можно перечислять бесконечно.

И что делать? Как полюбить, чтобы все это можно было сдюжить? Очевидно, ты уже не сможешь, простите, родить вот этого вредного чужого отпрыска, который теперь твоя семья. Значит ли это, что того самого чувства, связывающего кровных родственников, между вами никогда не возникнет? Отставить панику: как говорят вездесущие психологи, любовь — это не просто чувство, это действие. Мы каждый день выбираем делать что-то для наших любимых, делать из полноты сердца, из желания для близких самого лучшего. Так почему не поступить от обратного — начать делать, и сердце наполнится? Поначалу буквально формировать привычку, которая затем перейдет в образ жизни.

Мой муж, усыновивший моего сына от предыдущего брака, три года малюсенькими шажками приближался к тому, чтобы научиться любить чужого, так не похожего на его собственного, на его родного ребенка. Вопреки всему (а это, заметьте, совершенно женский подход любви, и только он здесь и сработает) он разговаривал с ершистым пацаном, который капризничал из вредности. Муж сто раз опускал руки, 101 раз снова принимался идти на контакт.

Изо дня в день он действовал и действовал, приучал себя к простому «как дела?» и укладыванию на ночь, к проводам в детский сад и прогулкам по выходным. И вот сейчас, спустя три года, я могу смело уехать на недельку-другую, а мои мужики отлично справятся и без меня, и друг с другом. И я знаю, что оставляю сына с отцом.

Очевидно, что отношения в смешанных семьях — это то, чему нужно учиться и чему нужно учить.

Такие браки — настолько сложные, многосоставные, многогранные организмы, в которых встречаются интересы таких разных людей, что без профессиональной помощи и поддержки обойтись практически невозможно.

Словом, сводные союзы — не проблема, но задача, причем это задача не только для мужа, жены и их детей, но и для государства. Повторный брак может подарить жизнь новому ребенку — а мы же все здесь за демографию, верно? Но случится это только тогда, когда такой смешанный союз будет стабилен и успешен.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.