В МИД России объяснили оттягивание Украиной принятия мирного плана Трампа

Украина осознанно выдвигает неприемлемые для России условия, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта и обвинить в этом Москву. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью газете «Известия».

По его словам, украинские власти намерены максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны президента США Дональда Трампа.

Администрация Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, американский президент хочет добиться урегулирования до католического Рождества (25 декабря — прим. ред.) и дал Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

