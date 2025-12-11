Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» по итогам матча с «Атлетиком»

Голкипер Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» за матч с «Атлетиком»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов получил от Fotmob самую высокую оценку в своей команде за матч Лиги чемпионов против испанского «Алтлетико», передает «Чемпионат».

Сафонов получил за свою игру 8,3 балла. За россиянином расположился португальский полузащитник Витинья (7,6). Лучшим игроком встречи стал вратарь испанской команды най Симон (8,7).

Встреча завершилась со счетом 0:0. Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Сафонов — второй номер «ПСЖ» после Луки Шевалье, который сейчас восстанавливается от травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Ранее Сафонов впервые сыграл с украинцем Ильей Забарным в составе «ПСЖ».