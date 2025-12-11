На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян раскрыл планы Армении на ЕС и ЕАЭС

Премьер Пашинян назвал целью Армении выступление в ЕС, а не выход из ЕАЭС
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Цель Армении – членство в Евросоюзе, а не выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции в Германии перед вылетом в Москву, сообщает Armenpress.

Пашинян указал, что одновременное членство в двух объединениях невозможно. Армения углубляет отношения с Евросоюзом, однако, как заметил премьер-министр, из Германии он отправляется прямо в Москву.

«Совместимо ли это? В реальности да», — сказал Пашинян.

Премьер Армении находился с официальным визитом в Германии. После него он отправится в Россию, где 11 декабря состоится заседание межправительственного совета ЕАЭС.

Накануне федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал евроинтеграцию Армении во время встречи с премьером страны Николом Пашиняном. Во время визита Пашиняна в Берлин канцлер ФРГ заявил об «исторической возможности» для Армении приблизиться к Евросоюзу. По его словам, путь в Европу открыт, особенно после начала мирного процесса между Ереваном и Баку.

Ранее в Евросоюзе объявили о выделении Армении денег на противодействие России.

