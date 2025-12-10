«Или штык в землю, или...» Как Трамп может подорвать боеспособность ВСУ?

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании отсутствием реакции украинского лидера Владимира Зеленского на американский мирный план. По некоторым данным, он требует от президента Украины согласиться на сделку до католического Рождества. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, какие практические шаги со стороны главы Белого дома могут усадить Зеленского за стол переговоров.

Несмотря на грозную тональность высказываний главы Белого дома Дональда Трампа (продолженных в интервью изданию Politico) в адрес украинского президента Владимира Зеленского (некоторые наблюдатели расценили это даже как приговор), до практических мер дело пока не дошло.

В этом случае есть смысл перечислить все те воздействия, которые могут США оказать на Украину (сразу отметим, меры конспирологического характера разбирать не будем).

Что может сделать Трамп?

Процедуры на данный момент со стороны Соединенных Штатов, о которых говорилось уже не раз, могут включать прекращение финансирования Украины (это уже начало осуществляться), приостановку поставок вооружения, военной и специальной техники, прекращение передачи разведывательных данных (в первую очередь координатной информации для высокоточного оружия), отключение функционирования системы Starlink над территорией Украины.

Помимо всего этого, есть предположение, что США поставляли технику Украине с заранее предустановленными закладками . То есть в нужный момент времени, что называется, элегантным поворотом переключателя с американской стороны функционирование сложной авиационной техники (многофункциональных истребителей F-16), зенитного ракетного (ЗРК Patriot) и радиолокационного вооружения, автоматизированных систем управления либо прекращается в полном объеме, либо происходит с существенным ограничением боевых возможностей. Это, разумеется, всего лишь версия, но подобные прецеденты в локальных войнах уже были.

Крайне чувствительным для украинской стороны может стать прекращение поставок зенитных управляемых ракет к ЗРК Patriot . И причем именно в той комплектации, которая придает этому комплексу потенциал нестратегической противоракетной обороны. А вот это сделает систему ПВО Украины практически беззащитной от ударов оперативно-тактических и аэробаллистических ракет Вооруженных сил России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Помимо всего прочего, возможен отзыв американских специалистов, занятых обслуживанием и ремонтом вооружения и техники США , осуществляющих консультации украинских военных. Официально наличие таких кадров никогда не подтверждалось, но есть все основания предполагать, что они на Украине все-таки есть. Особенно это касается таких систем как ЗРК Patriot, РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS. Вводить, к примеру, полетные задания для боевого применения ракет MGM-140 ATACMS станет просто некому. А передоверить эти функции украинским военнослужащим с точки зрения США нецелесообразно – возможна утрата критических технологий.

Европа не поможет

Европейские государства — участники НАТО каким-либо образом заместить или восполнить поставки американского вооружения, военной и специальной техники явно не смогут. С этой задачей они явно не справляются и в настоящее время. Не по плечу Европе и финансирование в достаточных объемах Киева. По этим причинам не прекращаются разговоры в Берлине–Лондоне–Париже о возможной конфискации/краже российских активов.

«У нас много козырей»: Украина и ЕС отправят Трампу свой вариант мирного плана Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с европейскими лидерами. Центральными... 09 декабря 10:00

Поэтому если Трамп от угроз словесного порядка перейдет к сугубо практическим шагам, то боеспособность ВСУ в самое ближайшее время может резко снизиться и возможное продолжение вооруженной борьбы со стороны Киева станет очень проблематичным. Причем спад оперативных и боевых возможностей ВСУ станет заметен практически сразу.

Вместе с тем нельзя исключать, что подобные шаги со стороны Соединенных Штатов в публичное поле не попадут, а этот своеобразный ультиматум Дональда Трампа Владимиру Зеленскому будет доведен до президента Украины по специальным каналам связи. Начинаться он будет со слов (в качестве предположения) «Или к Рождеству штык в землю, или… (далее перечисленные выше меры)», а заканчиваться «В общем, господин Зеленский, выбирайте. Вам предоставляется сутки на размышления».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).