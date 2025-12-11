Донор спермы с опасной генетической мутацией стал отцом почти 200 детей в 14 странах

Донор спермы с геном, вызывающим рак, стал отцом почти 200 детей в 14 странах Европы, передает «Би-би-си».

Мужчина, ставший донором в 2005 году, не знал о наличии у себя дефекта в гене TP53, который приводит к синдрому Ли-Фраумени — из-за него возрастает вероятность развития рака, особенно у детей, а риск развития рака молочной железы в более позднем возрасте составляет 90%.

До 20% его сперматозоидов несли эту мутацию, а значит дети, зачатые с их помощью, унаследовали опасный ген. Некоторые из них уже заболели, нескольких спасти не удалось. Биоматериал был продан Европейским банком спермы 67 клиникам репродуктивной медицины в 14 странах.

Опасность выявили, когда врачи заметили связь между заболеваниями детей и донорством на европейской конференции. На тот момент из 67 детей, связанных с этим донором, у 23 нашли этот ген, а у десяти уже был диагностирован рак. Позднее выяснилось, что с использованием этой спермы были зачаты как минимум 197 детей, но точное число носителей мутации пока неизвестно.

В разных странах Европы действуют разные правила по донорству, но в ряде случаев они нарушались. Известно, что в Бельгии допустимо использовать сперму одного донора максимум в шести семьях, но в этом случае ею воспользовались 38 женщин, у которых родилось 53 ребенка.

