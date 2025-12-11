В России появились первые мстители за «эффект Долиной»

Семейная пара из Новокузнецка отомстила бывшей хозяйке квартиры, которую они купили, за «эффект Долиной». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, супруги давно мечтали о квартире у моря. В июле 2025 года они купили жилье. Объект недвижимости находился в продаже в течение трех месяцев, стоимость квартиры составляла 6,5 млн рублей.

«Познакомились с владелицей, та предоставила все справки и быстро выписалась после сделки. Елена с мужем собрали вещи, приехали в Сочи, но в квартиру не попали: хозяйка, которая обещала съехать, перестала отвечать на звонки», — говорится в сообщении.

После этого пенсионерка действовала по «схеме Долиной» — женщина подала в суд, где назвала себя жертвой мошенников. В результате сделку признали недействительной.

Покупатели квартиры решили не сдаваться и наняли адвоката. Оказалось, что пенсионерка работает медсестрой и пытается сделать себе справку о невменяемости. Пострадавшие, как новые собственники, заключили договор со снабжающими организациями и отключили свет в жилье пенсионерки.

11 декабря эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что в 2026 году цены на аренду квартир в России повысятся на 5–10% по сравнению с 2025 годом. «Эффект Долиной» подстегнет спрос населения на съемное жилье.

«Эффектом Долиной» называют схему с продажей квартиры, при которой владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термин появился после громкого скандала с певицей Ларисой Долиной: в августе 2024 года она продала квартиру, а затем через суд вернула недвижимость себе. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

