На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появились первые мстители за «эффект Долиной»

SHOT: в Сочи покупатели отомстили бывшей хозяйке квартиры за «эффект Долиной»
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Семейная пара из Новокузнецка отомстила бывшей хозяйке квартиры, которую они купили, за «эффект Долиной». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, супруги давно мечтали о квартире у моря. В июле 2025 года они купили жилье. Объект недвижимости находился в продаже в течение трех месяцев, стоимость квартиры составляла 6,5 млн рублей.

«Познакомились с владелицей, та предоставила все справки и быстро выписалась после сделки. Елена с мужем собрали вещи, приехали в Сочи, но в квартиру не попали: хозяйка, которая обещала съехать, перестала отвечать на звонки», — говорится в сообщении.

После этого пенсионерка действовала по «схеме Долиной» — женщина подала в суд, где назвала себя жертвой мошенников. В результате сделку признали недействительной.

Покупатели квартиры решили не сдаваться и наняли адвоката. Оказалось, что пенсионерка работает медсестрой и пытается сделать себе справку о невменяемости. Пострадавшие, как новые собственники, заключили договор со снабжающими организациями и отключили свет в жилье пенсионерки.

11 декабря эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что в 2026 году цены на аренду квартир в России повысятся на 5–10% по сравнению с 2025 годом. «Эффект Долиной» подстегнет спрос населения на съемное жилье.

«Эффектом Долиной» называют схему с продажей квартиры, при которой владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термин появился после громкого скандала с певицей Ларисой Долиной: в августе 2024 года она продала квартиру, а затем через суд вернула недвижимость себе. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами