Крупный пожар на рынке в Петербурге потушили спустя более 12 часов

Крупный пожар в здании Правобережного рынка в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что огонь удалось потушить 11 декабря в 07:44 мск.

Возгорание произошло накануне, 10 декабря, в Невском районе. Около 17:00 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в доме №16 на улице Дыбенко. Прибывшие на место специалисты установили, что на площади около 1,5 тыс. м² горела внутренняя обстановка двухэтажного здания рынка.

Пожару присвоили второй номер сложности. К 19:22 огонь удалось локализовать, после чего спасатели перешли на работу по дополнительному номеру 1-БИС. Позднее, в 20:43, открытое горение было ликвидировано, и подразделения продолжили работу по первому номеру.

По данным МЧС, в результате происшествия пострадал мужчина, которого госпитализировали. Также на месте пожара обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Из зоны опасности эвакуировали около 100 человек.

В тушении участвовали 26 единиц техники и 96 сотрудников экстренных служб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара.

