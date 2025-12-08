Сыночкой-корзиночкой быть проще и выгоднее

Всех тех, кто поспешит обвинить меня в мужененавистничестве, сразу предупреждаю: исследование о том, сколько денег матери переводят своим совершеннолетним детям, сделала не я, а один крупный российский банк. Итоги тоже подвел он, а вовсе не я. Я просто, скажем так, не удивилась, когда результаты были обнародованы. В банке подсчитали, что за 10 месяцев этого года мамы перевели взрослым сыновьям на 22% больше денег, чем взрослым дочерям. Количество самих переводов тоже было выше, на 3%.

Почему я не удивилась? Наверное, все дело в сложившихся в нашем обществе стереотипах, согласно которым мамы любят мальчиков больше, чем девочек. Вернее, я бы сказала не так. Не больше, а дольше. Ведь те же самые исследователи зафиксировали, что до исполнения 18 лет потоки денежной помощи от родителей более обильно текут в сторону дочерей, а потом все постепенно меняется. Получается, дочек быстрее «снимают с довольствия», а взрослым дядям продолжают помогать практически до старости. Кто не знает милых пенсионерок, которые во всем себе отказывают, но сыночке-корзиночке или дорогому внучку обязательно какую-то денежку посылают?

Психологически это можно понять. Дочь, особенно замужнюю, у нас привыкли воспринимать как «отрезанный ломоть», а вот сыновья каким-то странным образом остаются ближе к мамочкам и после того, как начинают самостоятельную жизнь.

Это отражается и в языке: все эти «маменькин сынок» или «сыночка-корзиночка» — попробуйте поискать аналогичные выражения, относящиеся ко взрослым дочерям: — не найдете. Есть, конечно, пресловутые «папины дочки» — но так говорят скорее про маленьких девочек.

Значит, сыночков действительно опекают и любят сильнее? Я сама — мама девочки, поэтому мне сложно до конца понять, что на самом деле испытывают мамы мальчиков. Очень возможно, что их материнская любовь какого-то другого качества. Знаю точно одно: взрослая «корзиночка», так и не поменявшая статус годам эдак к 25-30, обречена на несчастливую семейную жизнь. Такой дядя, даже при наличии жены и детей, всегда будет первым делом бежать к маме и жаловаться ей на всех и вся. Ничего хорошего в отношениях с женой это не принесет, особенно если сыночка начинает страдать, как много и упорно работает, как много тратит на семью, где его не ценят — ну и так далее, сценарий всем известен, многие это, к сожалению, проходили.

Конечно, я не говорю о том, что мужчине нельзя общаться с мамой — упаси бог. Речь о том, что каждый мужчина должен однажды сделать выбор между удобной и привычной ролью сыночки-корзиночки и полной стресса и ответственности позицией отца семейства — выбор непростой, но необходимый. Видела тут мнение одного психолога, который считает, что матери в старости больше рассчитывают на помощь сына, а не дочери. Дескать, у мальчиков потенциально больше возможностей найти хорошую работу и лучше устроиться в жизни. Но тут я не готова согласиться: в этом случае переводы должны идти от сыновей к матерям, а не наоборот.

Есть у меня одна никем не доказанная теория, которая базируется исключительно на личных наблюдениях. Она заключается в том, что мужчины в целом до старости остаются детьми — какими бы солидными ни выглядели, каким бы басом ни говорили. Да, жизнь их, конечно, меняет, заставляет стать менее чувствительными и более ответственными, но это не сравнить с тем, что переживает большинство женщин, когда сами становятся мамами. Роды, грудное вскармливание, бессонные ночи — все это меняет бывшую девочку раз и навсегда.

Материнство буквально делает женщину другим человеком, переводит ее восприятие мира в иное измерение, делает ее более сильной во всех отношениях.

С мужчинами же такого не происходит: они и в 30, и в 40, и в 50 остаются теми же милыми и ранимыми мальчиками, и это не их вина. Общественные роли (отец, добытчик, руководитель и т.д.) заставляют их прятать все эти детские качества поглубже, причем давление на мальчиков начинается буквально с детского сада. Все эти фразы в духе «будущие мужчины не плачут» — как раз из этой серии. Именно матери (а не отцы!) прекрасно понимают и чувствуют, какие на самом деле хрупкие существа эти их мальчики, пускай даже и взрослые. Поэтому и помогают дорогому сыночку иногда даже в ущерб себе и здравому смыслу.

Можете не соглашаться с этой теорией, но другого объяснения у меня нет. И если вы — такой бородатый мальчик, который до сих пор берет деньги у мамы, спросите себя: не пора ли уже повзрослеть и поменяться ролями. Ваша мама точно это заслужила, потому что быть постоянно сильной — очень и очень сложно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.