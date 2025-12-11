На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал об обстановке в Воронежской области после атаки беспилотников

Shutterstock

Вечером 10 декабря и в ночь на 11 декабря над Воронежской областью было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов и одна скоростная воздушная цель. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Чиновник заверил, что в результате атаки люди не пострадали. В Воронеже обломки сбитого дрона повредили линию электропередач, что привело к локальным отключениям электричества и частичному нарушению теплоснабжения на левом берегу Дона.

Также повреждены административное здание и окна нескольких многоэтажек, в одном сломался лифт. Из одного жилого дома эвакуировали 80 жильцов, 13 из них остаются в пункте временного размещения, остальных приютили родственники.

На юге Воронежской области повреждено одно промышленное здание. В другом районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи, в одном домовладении выбиты стекла, повреждены пристройка и гараж.

Режим опасности атаки беспилотников пока сохраняется на всей территории региона, рассказал Гусев.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 11 декабря средства ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников в 12 российских регионах, в том числе четыре над Воронежской областью.

Ранее FPV-дрон атаковал жителя Белгородской области.

