FT: министр США обещал Украине «самую передовую» буферную зону

Министр армии США Дэн Дрисколл в ходе визита в Киев в ноябре заявил украинской стороне, что Вашингтон готов обеспечить Украине гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону», если украинские войска будут выведены из Донбасса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских послов, присутствовавших на встрече.

Американский министр посещал Украину для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа.

«Дрисколл заявил, что администрация Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, наряду с самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной в мире», — говорится в материале.

Источники издания рассказали, что министр американской армии также заявил, что США обеспечат на Украине «самую сильную линию в мире».

По данным FT, американская сторона в ходе переговоров настаивала на создании демилитаризованной зоны, как между Северной и Южной Кореями (буферная полоса длиной 241 км и шириной около 4 км, созданная после Корейской войны).

До этого газета The Telegraph сообщила, что Украина может пойти на территориальные уступки России, если Москва согласится на взаимный шаг.

Ранее в США рассказали о новых деталях мирного соглашения по Украине.